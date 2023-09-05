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ВАКС зменшив розмір застави Князєву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВАКС зменшив розмір застави Князєву
фото з відкритих джерел

Суд частково задовольнив клопотання адвоката

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву до 55 млн грн. Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до документу, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката та зменшив Князєву розмір застави зі 75 млн грн до 55 млн грн.

Повний текст ухвали оголосять сьогодні о 17:00.

Нагадаємо, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень.

17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на утримання Князєва під вартою. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Верховного Суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн.

31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу Князєву до 75 млн грн. 26 травня пленум обрав новим головою Верховного Суду Станіслава Кравченка. До цього він очолював Касаційний кримінальний суд у складі ВС.

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Теги: суд Всеволод Князєв правосуддя

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ВАКС зменшив розмір застави Князєву
ВАКС зменшив розмір застави Князєву
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