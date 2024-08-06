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Вища Рада правосуддя звільнила Князєва та Тандира із посад суддів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вища Рада правосуддя звільнила Князєва та Тандира із посад суддів
фото: з відкритих джерел

Всеволод Князєв підозрюється в отриманні хабаря в особливо великому розмірі

Вища Рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Про це повідомила пресслужба Вищої Ради правосуддя.

«ВРП звільнила суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку. 6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», – йдеться в повідомленні. 

Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка біля блокпоста у Києві
Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка біля блокпоста у Києві

Крім того, Вища Рада правосуддявирішила звільнити Олексія Тандира, який обвинувачується у вчиненні смертельного ДТП у нетверезому стані, з посади судді Макарівського районного суду Київської області.

Рішення про звільнення Олексія Тандира було ухвалене через порушення норм Конституції та законодавства України. Аналогічні підстави стали причиною звільнення Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

У ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка біля блокпоста у Києві. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату. 

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. 

Нагадаємо, у квітні Мінʼюст арештував майно ексглави Верховного Суду Князєва. Крім того, Державна виконавча служба наклала арешт на банківські рахунки Князєва.

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Теги: суд Всеволод Князєв

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