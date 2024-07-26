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Донька Фаріон прокоментувала рішення суду щодо підозрюваного у вбивстві

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Донька Фаріон прокоментувала рішення суду щодо підозрюваного у вбивстві
Донька Ірина Фаріон на засіданні суду
фото: скріншот з відео

Донька Фаріон буде вимагати для підозрюваного довічного ув’язнення

Донька ексдепутатки та мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що наразі згодна з рішенням суду. Про це вона повідомила телеканалу «Ми – Україна».

Водночас Семчишин сказала, що буде вимагати для підозрюваного довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 липня, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави. 

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. 

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. 

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.

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Теги: суд вбивство Ірина Фаріон Львів дочка

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