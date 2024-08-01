«Я готовий піти під суд». Мадуро погодився на аудит виборів

Венесуельська опозиція заявляла про масові фальсифікації під час підрахунку голосів

«Я віддаю себе в руки правосуддя», – Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку президентських виборів після того, як лідери опозиції оскаржили його заяву про перемогу. Про це повідомляє ABC News.

Мадуро заявив журналістам, що правляча партія також готова показати всі бланки щодо підрахунку голосів на виборах.

«Я віддаю себе в руки правосуддя. Я готовий піти під суд, бути допитаним і розслідуваним», – сказав чиновник.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

До слова, бізнесмен та мільярдер Ілон Маск висловився після спірних президентських виборів у Венесуелі та нібито переобрання Ніколаса Мадуро главою держави назвав його диктатором.

Згодом Угорщина наклала вето на заяву Європейського Союзу про занепокоєння щодо ймовірних «недоліків і порушень» у голосуванні на виборах у Венесуелі.