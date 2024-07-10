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Суд обрав запобіжний захід олігарху Жеваго у справі Князєва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд обрав запобіжний захід олігарху Жеваго у справі Князєва
Раніше Франція відмовилася екстрадувати Костянтина Жеваго
фото з відкритих джерел

 НАБУ і САП повідомили Жеваго про підозру в наданні неправомірної вигоди судді Верховного Суду Всеволоду Князєву

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у наданні хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«10 липня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи «Фінанси і кредит», підозрюваному у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя розв'язуватиме питання про застосування цього запобіжного заходу. Пресслужба САП додала, що Жеваго досі перебуває на території Французької Республіки.

Нагадаємо, у квітні Мінʼюст арештував майно ексглави Верховного Суду Князєва.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату. Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. 

Згодом  3 серпня 2023 року НАБУ повідомило про підозру бізнесмену Жеваго. За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. Однак у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів..

Також стало відомо, що Дніпровський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього заступника голови правління банку «Фінанси і Кредит» Ігоря Копертехіна від кримінальної відповідальності у звʼязку з закінченням строків давності.

До слова, французький суд 10 листопада 2023 року відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку «Фінанси та кредит».

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Теги: Костянтин Жеваго Сергей Князев САП суд

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