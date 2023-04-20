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Справа про космічну премію Коболєва. Антикорупційний суд зганьбив співробітників НАБУ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Справа про космічну премію Коболєва. Антикорупційний суд зганьбив співробітників НАБУ
Суддя вважає, що Національне антикорупційне бюро зловживає процесуальними правами
фото з відкритих джерел

Досудове розслідування тривало майже п'ять років

У судовому реєстрі з’явилися повні тексти ухвал Вищого антикорупційного суду, який двічі відмовив детективу Національного антикорупційного бюро у продовженні розслідування справи про виплату космічних премій працівникам НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє «Главком».

Варто наголосити: досудове розслідування триває з 24 липня 2018 року. У середині січня 2023 року підозру отримав лише колишній керівник державної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв за зловживання коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

4 квітня детектив НАБУ звернувся з клопотання до Антикорупційного суду щодо продовження розслідування ще на пів року. Ключові аргументи: слідство чекає на завершення судово-економічної експертизи, яка почалася 19 січня 2023 року (у день вручення підозри Коболєву – «Главком»). Плюс НАБУ має ще допитати двох іноземців, котрі були членами наглядової ради «Нафтогазу» у період виплати Коболєву 261 млн грн премії.

Слідчий суддя Олег Федоров скептично поставився до доводів НАБУ. На думку служителя Феміди, не існувало об’єктивних перешкод щодо призначення такої експертизи раніше. Адже матеріали, які є предметом експертного дослідження, були доступні органу досудового розслідування щонайменше з лютого 2022 року.

Що стосується допиту ексчленів наглядової ради, то суддя зауважив: детектив НАБУ не повідомив об’єктивних причин, які перешкоджали проведенню допиту свідків раніше. Також суд відхилив посилання детектива на тривалість виконання запитів про міжнародну правову допомогу для допиту, оскільки НАБУ попросило про допит іноземців лише у 2023 році.

Окремо детектив не довів у суді неможливість проведення допиту ексчленів наглядової ради «Нафтогазу» іншим способом (наприклад, через відеоконференцію).

«Що стосується необхідності проведення допиту низки осіб на території України, то слідчий суддя критично сприймає такі доводи. Коло таких осіб у клопотанні взагалі не конкретизоване, а детективом не наведено перелік обставин, які можуть бути встановлені за допомогою їх проведення і не обґрунтовано неможливість їх допиту за попередні майже п’ять років досудового розслідування», – сказано в ухвалі від 12 квітня.

Крім цього, суддя Федоров іронічно відреагував на аргумент детектива, мовляв, російська агресія також вплинула на хід розслідування.

«Посилання детектива на обставини воєнного стану, введеного з 24 лютого 2022 року, не виправдовують пасивність досудового розслідування протягом 2018-2023 років. Детектив не навів конкретних випадків неможливості проведення слідчих чи процесуальних дій у зв’язку із умовами воєнного стану», – наголосив суддя.

Отже, слідчий суддя Олег Федоров відмовив НАБУ у задоволенні клопотання про продовження розслідування. Згодом у НАБУ пояснили: розслідування справи Андрія Коболєва завершено, стороні захисту відкрито матеріали справи, яку потім правоохоронці повинні скерувати до суду.

Інша суддя Антикорупційного суду Лариса Задорожна дала оцінку майже ідентичному клопотанню НАБУ у справі Андрія Коболєва. Сказала, що НАБУ зловживає процесуальними правами після відмови судом у задоволенні аналогічного клопотання.

«Кримінально процесуальний кодекс не передбачає права повторного звернення з клопотанням про продовження строку досудового розслідування», – зауважила суддя. І додала: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Після чого суддя Задорожна залишила без розгляду клопотання детектива НАБУ.

Як повідомляв «Главком», 14 квітня НАБУ заявило про вилучення нових документів та інформації у справі Коболєва. Йдеться про 37 Гб електронного листування. Ці дані, стверджують у НАБУ, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

У січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

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Теги: Андрій Коболєв гроші Вищий антикорупційний суд НАБУ премія

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