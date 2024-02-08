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Довбик, Забарний та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном

Катерина Іванова
glavcom.ua
Довбик, Забарний та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном
Збірна України з футболу
фото з відкритих джерел

В Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів позбавлені багатьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією

Міністерство молоді та спорту України заявляє, що за час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном. Про це міністерство повідомило на запит «Інтерфакс-Україна».

«Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях», – ідеться у повідомленні міністерства.

Крім того, у Мінспорту зазначили, що за весь період дії в Україні воєнного стану, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб.

Зокрема, серед них футболісти Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов, які грають у зарубіжних клубах.

Як повідомлялося, в Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів позбавлені п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією.

Нагадаємо, Український футболіст вперше став найкращим гравцем чемпіонату Іспанії.

26-річний український форвард відзначився 11 голами та п'ятьма асистами в 18 матчах та лідирує за системою «гол+пас».

Раніше Беленюк прокоментував списки спортсменів, які не повернулися до України.

На його думку, коли людина вже за кордоном і вирішила не повертатися – на це важко вплинути. «Це стосується вже її особистих цінностей, тут важко спрогнозувати. І тому або треба нікого не випускати, або не уникнути отаких моментів. Добре, що їх не так багато. Але за замовчуванням людям треба довіряти. Думаю, тренери повинні розуміти такі ризики, тому що відповідальність падає і на федерацію, і на тренера, який не догледів…», – зауважив нардеп.

Як відомо, у списку спортсменів, які виїхали за кордон і вчасно не повернулися, є багато українських футбольних легіонерів-«збірників», які грають у зарубіжних чемпіонатах. На думку Беленюка, щодо них має бути розроблена інша система, оскільки сезон клубної гри триває більшу частину року.

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Теги: Михайло Мудрик Ілля Забарний Анатолій Трубін Артем Довбик Артем Громов кордон Україна міськрада

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