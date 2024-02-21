Зеленський звернувся до польської влади через блокаду кордону

Зеленський запропонував польській владі провести зустріч на польсько-українському кордоні

Український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Про це очільник України повідомив у своєму зверненні.

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Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, а саме до 24 лютого, з Польщею.

«І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре (Дональд Туск, прем'єр Польщі – «Главком»), теж приїхати до кордону. Анджею (президент Польщі Анджей Дуда – «Главком»), пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити», – наголосив президент.

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Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні рядом з українськими урядовцями.

«Я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії», – додав Зеленький.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор на тему блокування кордону польськими фермерами.

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Зокрема, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що блокування кордону з Україною польськими фермерами спричинене виборами в Європі.

До слова, Польща погрожує подовжити подальші обмеження на імпорт продукції з України.