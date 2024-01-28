Військовий запропонував покарання для ухилянтів, які втекли за кордон

Екскомандир роти 47 бригади Микола Мельник проти того, щоб ухилянтам блокували рахунки

Люди, які опинилися за кордоном під час повномасштабного вторгнення, не виконали свій конституційний обов'язок із захисту Батьківщини. Вони просто втекли. Таку думку висловив екскомандир роти 47 бригади Микола Мельник, пише «Українська правда».

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Як зазначає боєць, на аргументи про те, що це стаття Конституції має подвійне чи потрійне тлумачення, сильно зважати не потрібно. Ці люди, наголошує він, елементарно втекли.

«Вони – звичайні боягузи. Я вважаю, що їх треба позбавити пасивного й активного права голосу в Україні. Вони не мають права тут нічого вирішувати», – упевнений Мельник.

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З іншого боку, додав військовий, він проти того, щоб ухилянтам блокували рахунки чи робили ще щось.

Микола Мельник фото: «Українська правда»

Нагадаємо, прикордонники щодня фіксують незаконні спроби перетину державного кордону. Найчастіше ухилянти намагають втекти через «зелену» ділянку кордону або через пункти пропуску з підробними документами.

Також днями співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік рубежу з Румунією зупинили автомобіль. Ним місцевий таксист мав намір перевезти через кордон в обхід пунктів пропуску двох чоловіків.

Раніше українські прикордонники не пропустили через кордон футбольну команду «Покрова АМП».