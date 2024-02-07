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Сенат голосуватиме за «план Б» щодо фінансування України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сенат голосуватиме за «план Б» щодо фінансування України
Як зазанчив лідер сенатської більшості Конгресу, за законопроєкт без пункту про безпеку кордону проголосує достатня кількість республіканців
фото з відкритих джерел

Сенатори очікують, що закон буде прийнятий без реформи прикордонної безпеки

Лідер сенатської більшості Конгресу США Чак Шумер планує вилучити двопартійну угоду про безпеку кордонів із законопроєкту про надзвичайні оборонні витрати і винести на розгляд Сенату 7 лютого лише розгляд пакета фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарної допомоги Україні і Сектору Гази. Про це повідомляє The HILL.

Сенатори очікують, що закон буде прийнятий без реформи прикордонної безпеки, яка була різко відкинута більшістю республіканців Сенату.

Шумер все ще планує провести процедурне голосування щодо розгляду пакета фінансування України та Ізраїлю, який включає реформування прикордонної безпеки. Таким чином, він може дати деяким колегам-демократам шанс проголосувати за нього і стверджувати під час передвиборчої кампанії, що вони намагалися вирішити кризу на кордоні. Але очікується, що республіканці заблокують цей пакет – і тоді, за словами Шумера, він перейде до «плану Б». 

«Шумер повідомив демократам Сенату, що планує поставити на голосування узгоджену додаткову поправку без пункту про безпеку кордону після очікуваного провального голосування в 7 лютого. Минулого тижня Шумер сказав членам своєї фракції і Білому дому, що якщо республіканці зірвуть двопартійну угоду про кордон і додаткову угоду, він підготував план, як використати пропозицію про перегляд, щоб змусити республіканців проголосувати за додаткову угоду без прикордонних (реформ – «Главком»)», – повідомив виданню помічник сенатора-демократа.

Очікується, що за цей законопроєкт проголосує достатня кількість республіканців. Для цього потрібно 60 голосів. Якщо цей зрежисований план провалиться, то республіканці в Сенаті потенційно можуть проголосувати двічі за один день, щоб заблокувати оборонний законопроєкт, що помічник демократа назвав «незручною перспективою».

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.

До слова, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

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Теги: США Сенат США кордон

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