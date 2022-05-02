Росіяни випустили ракети по Миколаєву, у місті вибухи

Сили ППО збили декілька ракет, випущених окупантами по Миколаєву

В понеділок, 2 травня, увечері в Миколаєві повідомляють про вибухи - місто знову зазнало ракетного обстрілу. Про це повідомляє видання «Новости N».

У соцмережах також розміщують фото диму над одним із районів міста.

Відомо, що удару завдано по одному з підприємств Миколаєва. Декілька ракет були збиті ППО. Інформації про жертв поки що немає.

Нагадаємо, що в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух.

Згодом стало відомо, що російські військові влучили в інфраструктурні об'єкти й в релігійну споруду Одеси. Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу Одеси є загиблі та поранені.

Вранці 1 травня теж пролунали вибухи в Миколаєві та Одесі.

Кількома днями раніше мешканці Одеси та Херсона повідомила про вибухи.