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    Події в Україні

    Росіяни випустили ракети по Миколаєву, у місті вибухи

    Над Миколаєвом видніється стовп диму - Росіяни випустили ракети по Миколаєву, у місті вибухи
    Над Миколаєвом видніється стовп диму
    фото: Новости N

    Сили ППО збили декілька ракет, випущених окупантами по Миколаєву

    В понеділок, 2 травня, увечері в Миколаєві повідомляють про вибухи - місто знову зазнало ракетного обстрілу. Про це повідомляє видання «Новости N».

    У соцмережах також розміщують фото диму над одним із районів міста.

    Відомо, що удару завдано по одному з підприємств Миколаєва. Декілька ракет були збиті ППО. Інформації про жертв поки що немає.

    Нагадаємо, що в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух.

    Згодом стало відомо, що російські військові влучили в інфраструктурні об'єкти й в релігійну споруду Одеси. Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу Одеси є загиблі та поранені.

    Вранці 1 травня теж пролунали вибухи в Миколаєві та Одесі.

    Кількома днями раніше мешканці Одеси та Херсона повідомила про вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни випустили ракети по Миколаєву, у місті вибухи