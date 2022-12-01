Вкрадений у Херсоні єнот покусав колаборанта Сальдо (відео)

Сальдо намагався погладити тварину.

Вкрадений рашистами у зоопарку Херсона єнот вкусив за палець колаборанта Володимира Сальдо. Втім, зрадник похвалив тварину заявивши, що вона «служить». Відповідне відео з'явилося в мережі.

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Сальдо намагався погладити тварину. Втім, єнот, якому загарбники дали прізвисько Херс, накинувся на Сальдо та вкусив його за палець.

«Не прокусив. Ну, нічого. Значить, служить. Молодець!», – сказав Сальдо.

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На запитання пропагандистів, чи обміняють єнота на пам'ятники чи полонених окупантів, Сальдо відповів, що ні. Зрадник мріє, що єнот з ними назавжди.

Нагадаємо, росіяни викрали із херсонського зоопарку більшу частину тварин. У мережі з’явилося відео, як загарбники ловлять єнота голими руками й саджають у клітку. Згодом рашисти зняли відео з викраденим у Херсоні єнотом.