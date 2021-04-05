Путін обнулився. Президент країни-агресорки дозволив собі правити до 2036 року

Російський президент після чотирьох термінів знову зможе балотуватися в 2024 і 2030 роках

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, який дає йому право балотуватися на посаду глави держави ще два рази. Документ був розроблений для реалізації одного з нових положень конституції Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з однією з новел російської конституції, обмеження кількості строків застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх термінів на посаді президента. Таким чином, Путін зможе балотуватися ще на два терміни.

Крім того, на посаду президента може бути обраний громадянин Росії не молодше 35 років. При цьому він повинен проживати в РФ на постійній основі не менше 25 років, і ніколи раніше не мати іншого громадянства або посвідки на проживання.

У березні Державна дума Російської Федерації ухвалила у третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до конституції, що дає право президентові РФ Володимиру Путіну знову балотуватися на посаду глави держави.

Нагадаємо, у березні 2020 року депутатка від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроєкт про зміни до Конституції РФ поправку про «обнуління» президентських термінів. Якщо правку схвалять, Путін може залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.

Із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

4 червня Володимир Путін підписав указ про «обнулення» свого президентства: таким чином після внесення поправок до Конституції він зможе правити до 2036 року.

Наприкінці жовтня Путін вніс до Думи поправки, які дозволять йому довічно залишитися при владі.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ.

Додамо, що у грудні 2020 року лідер країни-агресорки заявив, що він начебто не визначився, чи буде йти у президенти у 2024 році.



