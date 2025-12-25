Головна Країна Події в Україні
Сибіга прокоментував удари РФ по Україні у різдвяну ніч

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Сибіга прокоментував удари РФ по Україні у різдвяну ніч
Наслідки різдвяних атак РФ
Фото: ДСНС Херсонщини

Міністр закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію на тлі чергової масованої атаки на українські міста у різдвяну ніч. Про це український міністр написав у себе в Х. 

Як зазначив Сибіга, у різдвяну ніч внаслідок російських ударів в Одесі одна людина загинула, двоє отримали поранення. Один цивільний загинув у Харківській області, інший – у Чернігівській. Поранення отримали люди в Запорізькій та Сумській областях.

«Одеса страждає найбільше в ці дні. Росія навмисно руйнує енергетичну та цивільну інфраструктуру, залишаючи людей без електроенергії, води та опалення в умовах морозів. Це не має військової мети – це лише намір Росії вбивати людей тому, що вони українці», – підкреслив він.

За словами очільника МЗС, такі дії підпадають під статтю II (c) Конвенції про геноцид 1948 року: «Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення».

«Ми закликаємо світ діяти, посилити тиск на агресора та зміцнити засоби України для захисту себе та свого народу, включаючи протиповітряну оборону», – резюмував він.

Нагадаємо, що у різдвяну ніч ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України. Внаслідок цього – є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. 

 

Теги: росія геноцид Одеса українці ворог Андрій Сибіга

