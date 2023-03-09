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Придністров'я звинуватило Україну у підготовці теракту. СБУ відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Придністров'я звинуватило Україну у підготовці теракту. СБУ відреагувала
Тираспіль заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента Придністров'я
фото ілюстративне

СБУ закликала не сприймати всерйоз нісенітниці Росії

Служба безпеки України відреагувала на заяву невизнаного Придністров’я про нібито участь Служби у підготовці теракту.

«Будь-які заяви представників так званого «міністерства державної безпеки» фейкової «Придністровської народної республіки» щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі», – йдеться в повідомленні.

СБУ закликала не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому Україну.

«Брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується РФ. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні Росії, ні її сателітів», – додали в СБУ.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї (офіційно частина Молдови) заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента республіки Вадима Красносільського. Голова прокуратури Придністров'я Анатолій Гурецький стверджує, що теракт, який нібито готувала Україна, мав відбутися в центрі Тирасполя, столиці невизнаного Придністров'я. 

До слова, раніше розвідка назвала причини, навіщо Росія створює колотнечу навколо Молдови. 

Теги: Придністров'я війна росія окупанти СБУ

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