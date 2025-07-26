У Кам'янському палає «Епіцентр» після удару балістикою (фото, відео)

Росія вдарила балістикою по «Епіцентру» у Кам'янському

Внаслідок атаки сталася пожежа

У ніч на 26 липня окупаційна армія РФ здійснила балістичний удар по Кам'янському на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Білоуса.

Білоус підтвердив ракетну атаку на Кам'янське та повідомив, що внаслідок атаки сталася пожежа. За повідомленням місцевих каналів, ворог вдарив ракетами по «Епіцентру» у місті.

Місцеві пабліки поширили відео, на якому видно масштабну пожежу.

Білоус зазначив, що перебуває на місці влучання. Також зазначається, що екстрені служби виїхали на місце для ліквідації наслідків.

Білоус на місці влучання фото: Андрій Білоус

Також моніторингові канали повідомили, що росіяни запустили балістику у бік Дніпра. В ОВА підтвердили вибухи на тлі загрози балістичного озброєння. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили вчергове по Харкову. Під ударом опинився Київський район. Під ударом чотирьох КАБів опинилося підприємство, яке не працює. У будинках поруч вилетіли вікна.

Пізніше мер міста повідомив, що внаслідок удару є двоє постраждалих. На місці удару працюють фахівці ДСНС.

За повідомленням Харківської ОВА, російська армія згодом завдала удару балістикою по Київському району Харкова. Наслідки атаки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.