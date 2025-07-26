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Росіяни обстріляли дронами та авіабомбами Сумщину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни обстріляли дронами та авіабомбами Сумщину
Ворог обстріляв Сумщину
фото з відкритих джерел

На місці працюють аварійно-рятувальні служби

Цієї ночі російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Сумщину. Наслідки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.

Внаслідок влучань є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.

Наслідки атаки уточнюються.

У ніч на 26 липня Харків знову обстріляли російські терористи. Наслідки ворожої атаки повідомила місцева влада.

Ворог здійснив атаку на місто трьома хвилями. Для ударів росіяни застосували керовані авіабомби, ударні дрони та ракети.

Також цієї ночі ворог вдарив по Кам'янському та Дніпру. В ОВА підтвердили вибухи на тлі загрози балістичного озброєння.

За повідомленням місцевих каналів, ворог вдарив ракетами по «Епіцентру» у місті Кам'янське. Виникла масштабна пожежа.

 

 

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Теги: Сумщина обстріл

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