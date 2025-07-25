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Росія вдарила по Сумщині: є жертва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вдарила по Сумщині: є жертва
Ворог атакував дронами Сумщину
фото з відкритих джерел

Загинула 43-річна жінка

Увечері 24 липня російські терористи здійснили чергову атаку дронів на Сумщину. Наслідки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду. Внаслідок удару ворожого ударного БпЛА по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка.

Пізніше окупанти обстріляли населений пункт з артилерії. Внаслідок артилерійського обстрілу, поранення отримала 60-річна мешканка селища. Жінку транспортували до лікарні, їй надається медична допомога.

До слова, російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру Сумщині. Через пошкодження об’єктів більш ніж 220 тис. абонентів залишилися без електрики.

Нагадаємо, минулої ночі російська окупаційна армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.

Як вже повідомлялось, російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Ворог завдав удару близько першої години ночі. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

Варто зазначити, вдень 24 липня російська терористична армія атакувала житлову забудову у центральній частині Харкова. Внаслідок чого постраждали люди.

Також ми писали, що російські війська просунулися одразу на кількох ділянках фронту, зокрема у Сумській, Донецькій та Харківській областях.

Згідно з оновленою мапою бойових дій, яку аналітики опублікували вночі 19 липня, ворог захопив село Яблунівка в Сумській області.

Теги: Сумщина обстріл смерть

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