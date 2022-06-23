Ворог обстріляв з мінометів прикордонні села на Чернігівщині

У районі населеного пункту Грем’яч на Чернігівщині зафіксовано чотири вибухи

Втрат серед особового складу та техніки немає

Російські війська вкотре обстріляли Чернігівську область з території Російської Федерації. Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

«Так, 23 червня під вечір у районі населеного пункту Грем’яч на Чернігівщині зафіксовано чотири вибухи, ймовірно з міномету калібру 80 мм та близько 40 пострілів з АГС. Ще 20 вибухів (ймовірно міномет 120 мм) зафіксовано у напрямку населеного пункт Бучки», – йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Також повідомляється, що сьогодні близько 16:35 зафіксовано більше 30 виходів з реактивної системи задпового вогню по Юнаківській громаді на Сумщині.

Раніше повідомлялося, що окупанти сьогодні обстріляли Сумщину забороненими фосфорними боєприпасами.

До слова, триває 120 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.