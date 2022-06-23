Російські війська обстріляли Сумщину фосфорними снарядами (відео)

Інформація про постраждалих уточнюється

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння України. Під обстріл фосфорними боєприпасами потрапила Сумщина. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Відео з одного із сіл Юнаківської громади, яку росіяни обстріляли з «Градів». Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни», – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Фосфорні боєприпаси – тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Зброя, що містить білий фосфор, поширює запалювальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 градусів. Горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню. Така зброя може викликати особливо важкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та мученицьку смерть. Така зброя заборонена до застосування проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених пунктів.

Нагадаємо, 18 травня, російська армія знищила фосфорними боєприпасами на Донеччині навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент.

До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сєвєродонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.