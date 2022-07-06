Ворог намагається захопити два населені пункти, – Генштаб

Триває 133 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. На Краматорському напрямку ворог намагається захопити н.п. Верхньокам'янське та Григорівка. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи з інженерного обладнання позицій, проводиться перевірка пунктів управління, ведеться радіоелектронна розвідка.

Сіверський напрямок

Без істотних змін. Для уточнення положення наших військ ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

Харківський напрямок

Противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного.

Ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка наші воїни успішно відбили.

Слов’янський напрямок

Противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

Окупанти наступали на напрямку Довгеньке – Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та, з втратами, відійшли.

Краматорський напрямок

Ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського. Завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.

Бахмутський напрямок

Противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.

Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

З метою сковування наших військ, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.

Південнобузький напрямки

Противник намагається утримати зайняті рубежі. Веде артилерійські обстріли наших військ в районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується чотири носії високоточної зброї.

У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство. Окрім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Підрозділи Сил оборони України продовжують стійко тримати оборону на всіх напрямках та завдавати суттєвих втрат військам противника.