ЗСУ знищили 36 500 окупантів та 153 крилаті ракети

ЗСУ знищили 36 500 окупантів та 153 крилаті ракетиграфіка
Дані втрат уточнюються через інтенсивність бойових дій
фото: Генштаб ЗСУ
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках
Триває 133 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію країни. Українські захисники уже знищили 36500 окупантів, за останню добу 150. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 36500 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1600 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3789 (+17) од,
- артилерійських систем – 812 (+6) од,
- РСЗВ ‒ 247 (+0) од,
- засоби ППО ‒107 (+2) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 664 (+4),
- крилаті ракети ‒ 153 (+9),
- кораблі /катери ‒15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2648 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 65 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.
Нагадаємо, українські захисники знищили «Урагани» окупантів.
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