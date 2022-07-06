ЗСУ знищили 36 500 окупантів та 153 крилаті ракети

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Триває 133 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію країни. Українські захисники уже знищили 36500 окупантів, за останню добу 150. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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