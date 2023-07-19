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Окупанти атакували Кіровоградщину ракетами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти атакували Кіровоградщину ракетами
Звуки вибухів лунали близько 7:00
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог бив неподалік Кропивницького

Зранку 19 липня війська РФ атакували територію Кіровоградської області ракетами. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Повітряна тривога на території регіону тривала з 6:41 до 7:09. Звуки вибухів лунали близько 7:00.

«Кіровоградщина, як і сусідні області, зазнала масованої ракетної атаки. Ворог бив неподалік Кропивницького», – написав Андрій Райкович.

Відомо, що ніхто не травмувався і не загинув, руйнувань цивільних будівель немає.

Нагадаємо, що вночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. 

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

  • 13 крилатих ракет «Калібр»;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів. У тимчасово окупованому Криму досі детонує і горить склад боєприпасів.

Теги: обстріл Кіровоградщина

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