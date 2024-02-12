Ворог атакував Харківщину ракетами

Попередньо окупанти вдарили ракетами С-300 із Білгорода

Пізно ввечері 11 лютого окупанти завдали ударів ракетами С-300 по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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О 23:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Харківській області. Як повідомляли кореспонденти «Суспільного», у Харкові пролунали вибухи.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів. Згодом він додав, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району.

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Попередньо окупанти вдарили ракетами С-300 із Білгорода. Інформація про постраждалих не надходила.

«Пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, увечері 11 лютого окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Знеструмлено більшу частину Павлограда.

Як повідомлялося, за результатами ДНК-досліджень ідентифіковано всі сім тіл загиблих після російського удару по нафтобазі в Харкові.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.