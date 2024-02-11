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Росіяни атакували Павлоград: частина міста знеструмлена

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни атакували Павлоград: частина міста знеструмлена
Окупанти атакували Павлоград безпілотниками
фото ілюстративне

Інформації про жертв після атаки немає

Увечері 11 лютого окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Знеструмлено більшу частину Павлограда. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Росіяни атакували дронами Павлоград. На щастя, без жертв. Проте частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини наразі знеструмлена. Є перебої з водою», – йдеться в повідомленні.

Він додав, що лікарні переведені на альтернативне живлення. Тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання у населених пунктах.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА на Павлоград, а також про ракету в напрямку міста.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого ворог вкотре атакував Україну безпілотниками. У передмісті Дніпра близько 23:00 10 лютого лунали вибухи. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно.

Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві. Мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті під час повітряної тривоги сталася пожежа на одному з обʼєктів. Згодом він додав, що пожежа спалахнула на відкритій території. Без постраждалих.

До того ж, уночі, 11 лютого, на Київщині та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. На Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА типу Shahed, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста.

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Теги: окупанти водопостачання безпілотник росіяни

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