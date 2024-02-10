Уночі РФ поцілила в нафтобазу в Харкові: влада попередила про загрозу
Під удар потрапив склад паливно-мастильних матеріалів
У ніч проти 10 лютого російські окупанти атакували дронами нафтобазу в Харкові. Під удар потрапив склад паливно-мастильних матеріалів. Загроза витоку палива досі залишається. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Посадовець розповів, що щонайменше 10 БпЛА було запущено з ворожої території по Харкову, з них вісім – збито.
«Обстріляно зокрема й нафтобазу, звідки й стався витік палива. Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації й відселення», – сказав Синєгубов.
На місці продовжують працювати всі профільні служби. Звідси вже евакуйовано 50 людей. Чотири людини вдалося врятувати, зокрема одну дитину. До ліквідації наслідків обстрілів загалом залучено 36 підрозділів ДСНС – це понад 200 рятувальників.
Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.
Поліція показала відео, зняте в перші хвилини після прильоту по Харкову.
Крім того, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.
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