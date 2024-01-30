ЗСУ знищили дев'ять одиниць техніки окупантів на Мар’їнському напрямку – Генштаб

Протягом доби відбулось 78 бойових зіткнень

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 78 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Леонівки Чернігівської області, Попівки Сумської області та Устинівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Блешня, Михальчина Слобода Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Дружба, Атинське, Володимирівка, Тур'я, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

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На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито чотири атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили шість атак неподалік Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито чотири атаки районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Наші захисники відбили 20 атак в районі Авдіївки та ще дев’ять атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Так, на напрямку Солодке-Костянтинівка наші захисники відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. В результаті бою було знищено два танки, шість МТ-ЛБ та один БМП ворога. Отримавши гідну відсіч, окупанти зазнали значних втрат та відступили. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Веселе, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

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Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження озброєння і військової техніки, одному складу боєприпасів, п’ятьох артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника.

До слова, сьогодні вранці, 30 січня, Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму.