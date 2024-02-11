Удар по Харкову: ДНК-дослідження ідентифікували всіх загиблих

Унаслідок ворожої атаки загинула прокурорка та її сім'я

За результатами ДНК-досліджень ідентифіковано всі сім тіл після російського удару по нафтобазі в Харкові. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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«Готові результати ДНК-досліджень – ідентифікували всіх жертв російського удару по нафтобазі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зразки двох загиблих, літньої пари, співпали з ДНК їхнього сина.

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Також підтвердили те, що рештки тіл, знайдених в знищеному полум'ям будинку, належать прокурору Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ользі Путятіній, її чоловікові Григорію та трьом синам.

«Аналіз показав, що всі троє хлопчиків – брати. Зразки батька родини співпали з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата», – розповів Сергій Болвінов.

Нагадаємо, у Харкові 11 лютого оголошене днем жалоби за загиблими, внаслідок ворожого удару в ніч на 10 лютого.

У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

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В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.

Як повідомлялося, унаслідок атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, якому було лише 10 місяців.