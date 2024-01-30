У Кривому Розі є влучання «Шахеда»: деталі від влади (фото)

Ворожий дрон поцілив по цивільній інфраструктурі

У ніч на вівторок, 30 січня, російські окупанти спрямували ударні дрони типу «Шахед» на Криворіжжя Дніпропетровської області. Є влучання, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Один «Шахед» оборонці з ПвК «Схід» збили. Інший поцілив по цивільній інфраструктурі», – розповів він у телеграм-каналі.

На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

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фото: Сергій Лисак/Telegram

Крім того, Червоногригорівську громаду, що на Нікопольшині, ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди, авто.

«Всюди – без загиблих і постраждалих», – зазначив Лисак.

фото: Сергій Лисак/Telegram

фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

У ніч на 30 січня російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

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У Київській області пролунали вибухи. Було зафіксовано рух ворожих безпілотників, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Як пише Forbes, Україна тримає перевагу у війні безпілотників, що дозволило їй ефективно зірвати новий російський наступ. Видання пише, що «пташки» вражають російську техніку та скупчення особового складу. Застаріла система командування й управління в армії РФ ще більше обмежує маневри підрозділів на передовій та їхню здатність синхронізувати свої атаки.

Натомість Україна здатна точно бити по окупантах, уникаючи РЕБів. Щоб досягти цього, Україна швидко розвинула свої безпілотники шляхом швидкої інтеграції нових технологій. Два роки тому українські війська значною мірою покладалися на ТБ-2 Bayraktar; сьогодні українські військові мають у своєму арсеналі дуже різноманітний кейс безпілотників.