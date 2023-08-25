Окупант, тікаючи від обстрілу, заскочив в окоп до ЗСУ (відео)

До окопу з українськими бійцями добіг тільки один загарбник

Іноземні добровольці зайшли в тил росіян

Українські захисники взяли в полон російського окупанта, який заскочив в окопу, вважаючи, що там перебувають російські військові. Відповідне відео опублікували Сухопутні війська.

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На відео видно, що до окопу з українськими бійцями добіг тільки один загарбник, а іншого – наші воїни ліквідували.

«Іноземні добровольці зайшли в тил росіян – одного кацапа пристрелили на місці. Другий залетів в окоп, подумавши, що там свої. У результаті його взяли в полон», – йдеться у коментарі до відео.

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Нагадаємо, триває 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.