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Ворог наступає на Запоріжжя? Роз’яснення ОВА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ворог наступає на Запоріжжя? Роз’яснення ОВА
Триває 1026-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

У Запорізькій ОВА заявили, що українське суспільство вірить ворожим ІПСО

Чутки про можливий наступ на Запоріжжя ходять ще з березня, проте вони є ворожими інформаційно-психологічними операціями. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу.

«Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. У жовтні – наступ на Запоріжжя, в листопаді – от вони вже пішли, а в грудні – все, збираємо валізи. Це все – ІПСО, але на які суспільство реагує», – заявив він.

Крім того, Федоров повідомив, що в селищі Комишуваха, розташованому за 20 км від лінії фронту, свідомо вирішили не розпочинати будівництво підземної школи, оскільки це може призвести до «некоректних оцінок».

«Щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо, ми будемо звідти возити дітей», – пояснив він.

Рішення щодо подальших дій з будівництва планують ухвалити в січні 2025 року.

Нагадаємо, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, скинувши 70 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: окупанти ЗСУ Запоріжжя наступ війна Іван Федоров

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