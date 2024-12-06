Молімося за українських воїнів в їхній день

«Щоденно наші нові українські герої виявляють ту найбільшу жертовну любов, якої навчає Господь наш Ісус Христос»

Українські військові вже одинадцятий рік в умовах війни стоять на варті нашої свободи. Несуть свою варту в дощ і в холод, як оборонці цивілізованого світу, захисники добра та справедливості.

У День Збройних Сил України вітаю всіх, з кого складене наше українське військо. Щоденно ви, наші нові українські герої, виявляєте ту найбільшу жертовну любов, якої навчає Господь наш Ісус Христос: «Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх» (Ін. 15: 13).

Нехай Господь благословляє вас та захищає від усілякого зла.

Молімося за українських воїнів, які щоденно наближають нашу Перемогу!