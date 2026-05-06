Лариса Голуб
Окупанти не полишають спроб захопити все більше української території
Російська окупаційна армія просунулась на Харківщині та Донеччині

Ворожі війська змогли за минулу добу змогли просунутися на двох напрямках фронту – у Харківській та Донецькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий ресурс DeepState.

Аналітики видання зазначають, що зміни були зафіксовані в районі села Піщане на Харківщині та поблизу міста Родинське в Донецькій області.

  • Харківська область (район с. Піщане):
Ворог просунувся у двох областях – DeepState (фото) фото 1
фото: deepstatemap.live

Тут ворог продемонстрував найбільшу активність. Територія під контролем окупантів (червона зона) збільшилася на 3,36 кв. км. Водночас площа сірої зони, де тривають активні зіткнення, зросла ще на 3,08 кв. км.

  • Донецька область (район м. Родинське):
Ворог просунувся у двох областях – DeepState (фото) фото 2
фото: deepstatemap.live

Біля Родинського зафіксовано невелике розширення контролю ворога – на 0,22 кв. км. На таку ж площу в цьому районі зменшилася сіра зона.

Незважаючи на тиск ворога, Сили оборони України продовжують чинити опір та стримувати штурмові дії окупантів на критичних ділянках фронту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підсумував результати роботи Сил оборони у квітні. Російська армія продовжує зазнавати катастрофічних втрат в особовому складі, тоді як Україна масштабує використання роботизованих систем та засобів ураження на середніх дистанціях. За підсумками доповідей військових та Міністра оборони, лише за квітень втрати російських окупаційних військ склали понад 35 тис. осіб убитими та тяжко пораненими.

«Главком» писав, що 6 травня, Україна відзначає День піхоти – свято тих, хто тримає лінію фронту і несе одне із найважчих бойових навантажень. З червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тисяч гривень – утричі більше, ніж у 2025-му

