За квітень понад 35 тис. убитими та тяжко пораненими. Зеленський підсумував втрати росіян на фронті

Суттєво зросла й кількість мідлстрайків

Президент України Володимир Зеленський підсумував результати роботи Сил оборони у квітні. Російська армія продовжує зазнавати катастрофічних втрат в особовому складі, тоді як Україна масштабує використання роботизованих систем та засобів ураження на середніх дистанціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За підсумками доповідей військових та Міністра оборони, лише за квітень втрати російських окупаційних військ склали понад 35 тисяч осіб убитими та тяжко пораненими.

«По кожному ураженню є чітке підтвердження. Сили оборони України тримають стабільний рівень захисту наших позицій. Завдання – нарощувати результати», – наголосив президент.

Україна суттєво наростила інтенсивність уражень ворога в ближньому тилу (дистанція 20+ км). Кількість так званих «мідлстрайків» зростає в геометричній прогресії, зокрема у два рази більше порівняно з березнем та у чотири рази більше порівняно з лютим.

Розвиток цього напрямку визначено як пріоритетний, що дозволяє нищити логістику та артилерію ворога ще до їхнього виходу на лінію зіткнення.

Важливим досягненням квітня стало масоване застосування наземних роботизованих комплексів (НРК). Протягом місяця було успішно виконано понад 10 200 логістичних та евакуаційних завдань за допомогою роботів.

Володимир Зеленський поставив чіткі вимоги на травень: «Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони».

Глава держави також подякував міжнародним партнерам за підтвердження фінансової підтримки, яка дозволяє підтримувати такі темпи виробництва озброєння.

