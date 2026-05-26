Чубаров порадив українцям в окупованому Криму триматися подалі від військових об'єктів Росії
Найближчим часом очікується значне посилення взаємних ракетно-дронових ударів між Росією та Україною. Через це цивільному населенню в окупованому Криму варто подбати про власну безпеку. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».
За словами Рефата Чубарова, останні заяви Москви та істерична реакція російської дипломатії свідчать про остаточну втрату адекватності керівництва Кремля. Як наслідок, варто готуватися до серйозної ескалації бойових дій у повітрі.
Чубаров наголосив, що тимчасово окупований Кримський півострів є пріоритетною ціллю для Сили оборони України через надзвичайно високу концентрацію ворожих сил.
«Окупований Крим за своєю насиченістю російськими військовими об'єктами є територією, яка в пріоритетному порядку підлягає ударам з боку Збройних Сил України», – підкреслив голова Меджлісу.
У зв'язку з цим Чубаров закликав українських громадян на півострові тимчасово змінити місце перебування, якщо вони живуть поруч із позиціями окупантів.
«Порада всім нашим людям в Криму, на нещастя яких близько до їхніх домівок російські варвари розмістили свої військові бази: задля власної безпеки з 26 травня і на тиждень перемістіться якомога далі від місць розташування військових об'єктів російських окупантів», – порадив Чубаров.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу також додав, що попри складний період, звільнення Криму залишається невідворотним процесом.
«Главком» писав, що 25 травня речниця закордонного відомства Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву «завдавались і будуть завдаватись». Раніше Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо оголосив про початок «системних ударів» по об'єктах у столиці. У відповідь посольства країн ЄС відмовилися евакуйовуватися, назвавши погрози Кремля «шедевром лицемірства».
Нагадаємо, масована комбінована атака на Київ у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. «Главком» підрахував, скільки коштував Росії цей удар і чи може вона підтримувати такий темп надалі.
