Чубаров порадив українцям в окупованому Криму триматися подалі від військових об'єктів Росії

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Рефат Чубаров закликав мешканців Криму триматися подалі від військових об'єктів РФ 
 

Найближчим часом очікується значне посилення взаємних ракетно-дронових ударів між Росією та Україною. Через це цивільному населенню в окупованому Криму варто подбати про власну безпеку. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

За словами Рефата Чубарова, останні заяви Москви та істерична реакція російської дипломатії свідчать про остаточну втрату адекватності керівництва Кремля. Як наслідок, варто готуватися до серйозної ескалації бойових дій у повітрі.

Чубаров наголосив, що тимчасово окупований Кримський півострів є пріоритетною ціллю для Сили оборони України через надзвичайно високу концентрацію ворожих сил.

«Окупований Крим за своєю насиченістю російськими військовими об'єктами є територією, яка в пріоритетному порядку підлягає ударам з боку Збройних Сил України», – підкреслив голова Меджлісу.

У зв'язку з цим Чубаров закликав українських громадян на півострові тимчасово змінити місце перебування, якщо вони живуть поруч із позиціями окупантів.

«Порада всім нашим людям в Криму, на нещастя яких близько до їхніх домівок російські варвари розмістили свої військові бази: задля власної безпеки з 26 травня і на тиждень перемістіться якомога далі від місць розташування військових об'єктів російських окупантів», – порадив Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також додав, що попри складний період, звільнення Криму залишається невідворотним процесом.

Меджліс – це вищий повноважний представницько-виконавчий орган кримськотатарського народу, який обирається Курултаєм (національним з'їздом) для представництва інтересів кримських татар. Офіційно визнаний Верховною Радою України як вищий виконавчий орган кримськотатарського народу. З 2016 року російська окупаційна влада незаконно визнала Меджліс «екстремістською організацією» та заборонила його діяльність у Криму. Міжнародний суд ООН у 2017 році наказав РФ скасувати цю заборону, але Росія це проігнорувала.

«Главком» писав, що 25 травня речниця закордонного відомства Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву «завдавались і будуть завдаватись». Раніше Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо оголосив про початок «системних ударів» по об'єктах у столиці. У відповідь посольства країн ЄС відмовилися евакуйовуватися, назвавши погрози Кремля «шедевром лицемірства».

Нагадаємо, масована комбінована атака на Київ у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. «Главком» підрахував, скільки коштував Росії цей удар і чи може вона підтримувати такий темп надалі.

