Чернігівщина: окупанти вдарили по кладовищу, пошкоджено могили

Ростислав Вонс
Понівечені могили та пам’ятники після ворожої атаки
фото: Facebook/Павло Мірошниченко
Унаслідок російського дронового обстрілу поранення дістала 40-річна місцева жителька

Російські загарбники обстріляли Сновськ у Чернігівській області безпілотниками. Удари прийшлися по транспортній інфраструктурі та місцевому кладовищу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка.

Як зазначається, внаслідок атаки є пошкодження могил і пам’ятників на цвинтарі. Крім того, постраждала 40-річна місцева жителька. Її з осколковими пораненнями ушпиталили і невдовзі відправлять на лікування до обласного медзакладу.

Чернігівщина: окупанти вдарили по кладовищу, пошкоджено могили фото 1
Решти ворожого БпЛА
фото: Facebook/Павло Мірошниченко

«На транспортному підприємстві наразі спостерігається задимлення, тож інформація про пошкодження уточнюється.  Усі профільні служби працюють на місцях для оперативної ліквідації наслідків обстрілів», – повідомив він.

Нагадаємо, вдень 26 травня російські терористи атакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу поранення дістали щонайменше троє людей.

Раніше представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». «Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

Варто зазначити, що Росія регулярно намагається атакувати не лише підприємства оборонно-промислового комплексу, а й цивільні об’єкти. Терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

До слова, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

