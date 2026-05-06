Втрати ворога станом на 6 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 918 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 6 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 6 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 6 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 337 170 (+1 050);
  • танків – 11 918 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од;
  • артилерійських систем – 41 478 (+92) од;
  • РСЗВ – 1 775 (+5) од;
  • засоби ППО – 1 363 (+2) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од;
  • крилаті ракети – 4 585 (+1) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 312 (+282) од;
  • спеціальна техніка – 4 170 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1533-й день повномасштабної війни в Україні.

