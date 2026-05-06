День піхотинця: скільки заробляють захисники лінії фронту
З червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тисяч гривень — утричі більше, ніж у 2025-му
Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти – свято тих, хто тримає лінію фронту і несе одне із найважчих бойових навантажень. «Главком» розповідає, скільки отримують піхотинці зараз і як зміняться їхні виплати після реформи армії, старт якої заплановано на червень.
Чому 6 травня
День піхоти встановлено указом президента у 2019 році. Дату обрано невипадково: саме 6 травня 1648 року козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького розбило армію Речі Посполитої в битві під Жовтими Водами – першій переможній битві національно-визвольної боротьби. Збіг із релігійним святом – Днем святого Юрія Змієборця, покровителя українського війська, – робить цю дату символічно вдвічі вагомою.
Піхота – основний рід військ Сухопутних сил ЗСУ. Без неї неможливі ані оборона, ані наступ: саме піхотинці першими входять у бій, утримують позиції та забезпечують просування інших родів військ.
Скільки заробляють піхотинці зараз
Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні не є «зарплатою» у цивільному розумінні та не оподатковується військовим збором. Воно складається з базового окладу та додаткових виплат — «бойових».
Станом на 2025 рік базовий мінімум для рекрута становить 20 130 грн. Для стрільця Сухопутних військ — 20 586 грн, для гірсько-штурмових підрозділів — 23 999 грн.
До базової суми додаються виплати залежно від характеру завдань:
- 30 000 грн – за виконання бойових або спеціальних завдань (підготовка, логістика тощо);
- 50 000 грн – для тих, хто виконує завдання у складі штабів і органів управління;
- 70 000 грн – за кожні 30 днів безпосереднього перебування на лінії зіткнення («нулі»);
- 100 000 грн – за безпосередню участь у бойових діях на передовій.
Таким чином, піхотинець-стрілець, який воює на передовій, у 2025 році отримує в середньому близько 120 000 грн, а з урахуванням доплати за «нуль» – до 190 000 грн на місяць.
Окрім щомісячного забезпечення, піхотинці мають право на винагороду за знищену техніку – від 12 180 грн за військовий автомобіль до 48 720 грн за танк, а також щорічну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного забезпечення.
Що зміниться з червня 2026 року
Президент Зеленський наприкінці квітня анонсував масштабну реформу армії, яка стартує у червні. Ключовий акцент – на піхоті.
«Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає», – заявив Зеленський.
Реформа передбачає три ключові зміни у виплатах:
- мінімальний рівень для тилових посад підвищується до 30 000 грн (з нинішніх 20 130 грн);
- для бойових підрозділів виплати зростуть у рази;
- для піхотинців запроваджуються спеціальні контракти з виплатами від 250 000 до 400 000 грн залежно від складності та результативності бойових завдань.
Це більш ніж удвічі перевищує максимальні виплати 2025 року. Деталі реформи узгоджуються у травні, перші результати – зокрема у сфері фінансового забезпечення – мають з'явитися вже в червні.
Як змінювалися виплати з 2022 року
Мінімальне забезпечення (тил): 2022: ~13 000 грн / 2025: 20 130 грн / 2026: від 30 000 грн
Базовий оклад стрільця СВ: 2022: 13 244 грн / 2025: 20 586 грн / 2026: уточнюється
Максимальна виплата на передовій: 2022: ~113 000 грн / 2025: ~190 000 грн / 2026: 250 000–400 000 грн
Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що військові на передовій перебуватимуть не більше двох місяців – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав відповідний наказ про обов'язкову ротацію наприкінці квітня.
