День піхотинця: скільки заробляють захисники лінії фронту

З червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тисяч гривень — утричі більше, ніж у 2025-му

Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти – свято тих, хто тримає лінію фронту і несе одне із найважчих бойових навантажень. «Главком» розповідає, скільки отримують піхотинці зараз і як зміняться їхні виплати після реформи армії, старт якої заплановано на червень.

Чому 6 травня

День піхоти встановлено указом президента у 2019 році. Дату обрано невипадково: саме 6 травня 1648 року козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького розбило армію Речі Посполитої в битві під Жовтими Водами – першій переможній битві національно-визвольної боротьби. Збіг із релігійним святом – Днем святого Юрія Змієборця, покровителя українського війська, – робить цю дату символічно вдвічі вагомою.

Піхота – основний рід військ Сухопутних сил ЗСУ. Без неї неможливі ані оборона, ані наступ: саме піхотинці першими входять у бій, утримують позиції та забезпечують просування інших родів військ.

Скільки заробляють піхотинці зараз

Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні не є «зарплатою» у цивільному розумінні та не оподатковується військовим збором. Воно складається з базового окладу та додаткових виплат — «бойових».

Станом на 2025 рік базовий мінімум для рекрута становить 20 130 грн. Для стрільця Сухопутних військ — 20 586 грн, для гірсько-штурмових підрозділів — 23 999 грн.

До базової суми додаються виплати залежно від характеру завдань:

30 000 грн – за виконання бойових або спеціальних завдань (підготовка, логістика тощо);

50 000 грн – для тих, хто виконує завдання у складі штабів і органів управління;

70 000 грн – за кожні 30 днів безпосереднього перебування на лінії зіткнення («нулі»);

100 000 грн – за безпосередню участь у бойових діях на передовій.

Таким чином, піхотинець-стрілець, який воює на передовій, у 2025 році отримує в середньому близько 120 000 грн, а з урахуванням доплати за «нуль» – до 190 000 грн на місяць.

Окрім щомісячного забезпечення, піхотинці мають право на винагороду за знищену техніку – від 12 180 грн за військовий автомобіль до 48 720 грн за танк, а також щорічну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного забезпечення.

Інфографіка: Главком

Що зміниться з червня 2026 року

Президент Зеленський наприкінці квітня анонсував масштабну реформу армії, яка стартує у червні. Ключовий акцент – на піхоті.

«Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає», – заявив Зеленський.

Реформа передбачає три ключові зміни у виплатах:

мінімальний рівень для тилових посад підвищується до 30 000 грн (з нинішніх 20 130 грн);

для бойових підрозділів виплати зростуть у рази;

для піхотинців запроваджуються спеціальні контракти з виплатами від 250 000 до 400 000 грн залежно від складності та результативності бойових завдань.

Це більш ніж удвічі перевищує максимальні виплати 2025 року. Деталі реформи узгоджуються у травні, перші результати – зокрема у сфері фінансового забезпечення – мають з'явитися вже в червні.

Інфографіка: Главком

Як змінювалися виплати з 2022 року

Мінімальне забезпечення (тил): 2022: ~13 000 грн / 2025: 20 130 грн / 2026: від 30 000 грн

Базовий оклад стрільця СВ: 2022: 13 244 грн / 2025: 20 586 грн / 2026: уточнюється

Максимальна виплата на передовій: 2022: ~113 000 грн / 2025: ~190 000 грн / 2026: 250 000–400 000 грн



Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що військові на передовій перебуватимуть не більше двох місяців – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав відповідний наказ про обов'язкову ротацію наприкінці квітня.