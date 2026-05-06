Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

День піхотинця: скільки заробляють захисники лінії фронту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
День піхотинця: скільки заробляють захисники лінії фронту
Піхота – основний рід військ Сухопутних сил ЗСУ
Фото ілюстративне

З червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тисяч гривень — утричі більше, ніж у 2025-му

Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти – свято тих, хто тримає лінію фронту і несе одне із найважчих бойових навантажень. «Главком» розповідає, скільки отримують піхотинці зараз і як зміняться їхні виплати після реформи армії, старт якої заплановано на червень. 

Чому 6 травня

День піхоти встановлено указом президента у 2019 році. Дату обрано невипадково: саме 6 травня 1648 року козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького розбило армію Речі Посполитої в битві під Жовтими Водами – першій переможній битві національно-визвольної боротьби. Збіг із релігійним святом – Днем святого Юрія Змієборця, покровителя українського війська, – робить цю дату символічно вдвічі вагомою.

Піхота – основний рід військ Сухопутних сил ЗСУ. Без неї неможливі ані оборона, ані наступ: саме піхотинці першими входять у бій, утримують позиції та забезпечують просування інших родів військ. 

Скільки заробляють піхотинці зараз 

Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні не є «зарплатою» у цивільному розумінні та не оподатковується військовим збором. Воно складається з базового окладу та додаткових виплат — «бойових».

Станом на 2025 рік базовий мінімум для рекрута становить 20 130 грн. Для стрільця Сухопутних військ — 20 586 грн, для гірсько-штурмових підрозділів — 23 999 грн.

До базової суми додаються виплати залежно від характеру завдань:

  • 30 000 грн – за виконання бойових або спеціальних завдань (підготовка, логістика тощо);
  • 50 000 грн – для тих, хто виконує завдання у складі штабів і органів управління;
  • 70 000 грн – за кожні 30 днів безпосереднього перебування на лінії зіткнення («нулі»);
  • 100 000 грн – за безпосередню участь у бойових діях на передовій.

Таким чином, піхотинець-стрілець, який воює на передовій, у 2025 році отримує в середньому близько 120 000 грн, а з урахуванням доплати за «нуль» – до 190 000 грн на місяць.

Окрім щомісячного забезпечення, піхотинці мають право на винагороду за знищену техніку – від 12 180 грн за військовий автомобіль до 48 720 грн за танк, а також щорічну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного забезпечення. 

День піхотинця: скільки заробляють захисники лінії фронту фото 1
Інфографіка: Главком

Що зміниться з червня 2026 року 

Президент Зеленський наприкінці квітня анонсував масштабну реформу армії, яка стартує у червні. Ключовий акцент – на піхоті.

«Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає», – заявив Зеленський.

Реформа передбачає три ключові зміни у виплатах:

  • мінімальний рівень для тилових посад підвищується до 30 000 грн (з нинішніх 20 130 грн);
  • для бойових підрозділів виплати зростуть у рази;
  • для піхотинців запроваджуються спеціальні контракти з виплатами від 250 000 до 400 000 грн залежно від складності та результативності бойових завдань.

Це більш ніж удвічі перевищує максимальні виплати 2025 року. Деталі реформи узгоджуються у травні, перші результати – зокрема у сфері фінансового забезпечення – мають з'явитися вже в червні.

День піхотинця: скільки заробляють захисники лінії фронту фото 2
Інфографіка: Главком

Як змінювалися виплати з 2022 року 

Мінімальне забезпечення (тил): 2022: ~13 000 грн / 2025: 20 130 грн / 2026: від 30 000 грн
Базовий оклад стрільця СВ: 2022: 13 244 грн / 2025: 20 586 грн / 2026: уточнюється
Максимальна виплата на передовій: 2022: ~113 000 грн / 2025: ~190 000 грн / 2026: 250 000–400 000 грн

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що військові на передовій перебуватимуть не більше двох місяців – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав відповідний наказ про обов'язкову ротацію наприкінці квітня. 

Читайте також:

Теги: Україна свято ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС відмовився від штампів на кордоні
ЄС перейшов на нову систему контролю кордону: що зміниться для українців
8 квiтня, 20:12
Німеччина передає Україні сотні ракет до Patriot
Новий пакет від Берліна: посилення ППО та кошти на дрони для ударів углиб Росії
15 квiтня, 16:52
На Куп'янському напрямку українські війська утримують визначені оборонні лінії попри натиск ворога
Ворог активізував спроби наблизитися до Куп’янська: подробиці
23 квiтня, 11:30
Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак
«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії
3 травня, 21:23
Зеленський запропонував прем’єр-міністру Фінляндії підписати угоду в форматі Drone Deal
У Фінляндію залетів невідомий безпілотник. Прем’єр-міністр країни звернувся до Зеленського
3 травня, 20:59
Джеймс Шерр виступив на Київському безпековому форумі, 23 квітня 2026 року
Не мрійте закінчити війну! Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав пораду українцям
4 травня, 16:23

Особисті фінанси

Ціни на пальне 6 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 6 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
День піхотинця: скільки заробляють захисники лінії фронту
День піхотинця: скільки заробляють захисники лінії фронту
Курс валют 6 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 6 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Де аграрію знайти гроші: Мінекономіки зібрало всі програми в одному посібнику
Де аграрію знайти гроші: Мінекономіки зібрало всі програми в одному посібнику
Міжнародний день акушерки: скільки заробляють фахівці в Україні
Міжнародний день акушерки: скільки заробляють фахівці в Україні
Ціни на пальне 5 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 5 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua