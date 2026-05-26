Чому росіяни так прагнуть захопити Малу Токмачку: пояснення військових

Ситуація на південному напрямку залишається напруженою, однак суттєвих змін на лінії фронту наразі немає

Російські загарбники й надалі намагаються просунутися в районі Малої Токмачки у Запорізькій області, однак українські військові утримують позиції та знищують штурмові групи противника. Про це в ефірі Армія FM повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише «Главком».

Чому Мала Токмачка важлива для росіян

Волошин пояснив, що Мала Токмачка має важливе тактичне значення, оскільки розташована на дорозі між окупованими Пологами та Оріховом.

«Мала Токмачка – це населений пункт, який розташований на автомобільному шляху від окупованих Пологів до Оріхова. І це доволі такий, скажімо, невеличкий транспортний вузол, куди сходяться дороги всіх навколишніх сіл. І плюс йде така дорога міжобласного значення через цю Токмачку», – сказав він.

За словами речника, саме через це російські війська регулярно намагаються встановити контроль над цією ділянкою фронту. Водночас, як зазначив Владислав Волошин, російським силам не вдається закріпитися в районі села.

«Росіянам і далі нічого не вдається, тому що бійці 118-ї бригади й далі б’ють свої рекорди й б’ють ворога. За 2–3 кілометри від Токмачки проходить лінія бойового зіткнення. Інколи штурмові групи намагаються зайти до околиць якихось, наблизитись до Токмачки. Але це ворогу дуже рідко вдається, ми його знищуємо. Тому Мала Токмачка – наша», – наголосив військовий.

Нагадаємо, бійці 118 окремої механізованої бригади встановили національний рекорд під час оборони села Мала Токмачка в Запорізькій області.

Захисники встановили новий рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона». Бійцям вдається безперервно утримувати район оборони села Мала Токмачка на Запоріжжі вже впродовж 1500 днів.