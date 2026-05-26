СБУ взяла на хабарі мера Кілії: деталі скандалу

Посадовець вимагав десятки тисяч доларів за запуск нової електростанції

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Слідство вважає, що посадовець продавав погодження документів для електростанції

Служба безпеки України затримала міського голову Кілії Вячеслава Чернявського, якого підозрюють у вимаганні хабаря під час реалізації проєкту модернізації енергетичної інфраструктури регіону. Про це «Главкому» повідомили джерела у правоохоронних органах.

За версією слідства, мер вимагав $35 тис. від представника іноземної компанії за погодження документів. За ці гроші мер обіцяв безперешкодне погодження дозвільної документації для будівництва вітроелектростанції у портовому місті.

У СБУ зазначили, що проєкт мав забезпечити альтернативне енергопостачання для житлових будинків та соціальної інфраструктури громади, зокрема лікарень, шкіл і дитячих садків.

Правоохоронці задокументували дії посадовця та затримали його під час передачі хабаря. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. У разі доведення провини чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагалдаємо, що контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який коригував одну із наймасштабніших повітряних атак рашистів по Києву в ніч на 24 травня.

Як зазначається, фігуранта було затримано наступного дня після обстрілу столиці. За даними слідства, він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Міністерства оборони та з’ясовував наслідки ворожих ударів.