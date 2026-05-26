Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ взяла на хабарі мера Кілії: деталі скандалу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
СБУ взяла на хабарі мера Кілії: деталі скандалу
Посадовець вимагав десятки тисяч доларів за запуск нової електростанції
фото: СБУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Слідство вважає, що посадовець продавав погодження документів для електростанції

Служба безпеки України затримала міського голову Кілії Вячеслава Чернявського, якого підозрюють у вимаганні хабаря під час реалізації проєкту модернізації енергетичної інфраструктури регіону. Про це «Главкому» повідомили джерела у правоохоронних органах.

За версією слідства, мер вимагав $35 тис. від представника іноземної компанії за погодження документів. За ці гроші мер обіцяв безперешкодне погодження дозвільної документації для будівництва вітроелектростанції у портовому місті.

У СБУ зазначили, що проєкт мав забезпечити альтернативне енергопостачання для житлових будинків та соціальної інфраструктури громади, зокрема лікарень, шкіл і дитячих садків.

Правоохоронці задокументували дії посадовця та затримали його під час передачі хабаря. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. У разі доведення провини чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагалдаємо, що контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який коригував одну із наймасштабніших повітряних атак рашистів по Києву в ніч на 24 травня. 

Як зазначається, фігуранта було затримано наступного дня після обстрілу столиці. За даними слідства, він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Міністерства оборони та з’ясовував наслідки ворожих ударів.

Теги: СБУ електроенергія Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туапсе – після удару по нафтобазі
Росія не змогла скористатися високими цінами на нафту, і ось чому...
30 квiтня, 12:53
Зміни з 1 травня 2026 року
Пенсії, ціни на світло, мобілізація: повний список змін з 1 травня 2026
1 травня, 05:00
Служба безпеки задокументувала нові злочини Олександра Д’яченка – керівника окупаційного «Союзу прикордонників Криму» та «Центру морської підготовки «Варяг» у тимчасово захопленому Сімферополі
СБУ повідомила про підозру рашистам, які готують юнаків з Криму до війни
29 квiтня, 14:18
Жінці надсилали підроблені повістки та влаштовували через відеозв'язок імітацію «обшуків»
Житель Сумщини виманив у народної артистки $128 тис. під виглядом агента СБУ
30 квiтня, 12:35
СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК
У Житомирі СБУ затримала керівника обласного ТЦК на вимаганні грошей у бізнесмена
6 травня, 09:27
Безробітна співпрацювала з ворогом, щоб забезпечити рашистів доступом до супутникового інтернет-зв’язку
У Кропивницькому викрито жінку, яка реєструвала термінали Starlink для РФ
7 травня, 14:48
Одна з жертв втратила 1,9 млн грн, інша – майже 1,2 млн грн у різній валюті
У Києві «агенти СБУ» видурили у двох пенсіонерок 3 млн грн: подробиці цинічної схеми
7 травня, 10:08
СБУ втретє дістала нафтовий гігант «Лукойлу»
Стовп диму видно за кілометри. СБУ втретє вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії
8 травня, 14:57
Жодних конкретних термінів повного відновлення живлення не названо
Енергетичний колапс на окупованій Херсонщині: лівобережжя повністю залишилося без світла
17 травня, 12:51

Події в Україні

Чубаров порадив українцям в окупованому Криму триматися подалі від військових об'єктів Росії
Чубаров порадив українцям в окупованому Криму триматися подалі від військових об'єктів Росії
СБУ взяла на хабарі мера Кілії: деталі скандалу
СБУ взяла на хабарі мера Кілії: деталі скандалу
Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені (фото)
Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені (фото)
Сили оборони спростували фейк окупантів про нібито захоплення села Рясне на Сумщині
Сили оборони спростували фейк окупантів про нібито захоплення села Рясне на Сумщині
Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів
Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2026 року

Новини

Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Тривога у Києві тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:34
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua