Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені (фото)

Іванна Гончар
Росіяни атакували Запоріжжя 26 травня, 2026 року
фото: Запорізька ОВА
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу

Вдень 26 травня російські терористи атакували Запоріжжя. Унаслідок російської атаки на Запоріжжя поранення дістали щонайменше троє людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Серед постраждалих – дві жінки віком 27 та 40 років, а також 36-річний чоловік. Усім надають необхідну медичну допомогу.

фото: Запорізька ОВА
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено нежитлову будівлю й автомобілі, припарковані поруч. 

фото: Запорізька ОВА
фото: Запорізька ОВА

Частина автівок загорілася, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

До слова, бійці 118 окремої механізованої бригади встановили національний рекорд під час оборони села Мала Токмачка в Запорізькій області. 

