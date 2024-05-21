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15 кілометрів пішки під обстрілами: чоловік разом зі своїм псом вийшов з Вовчанська

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
15 кілометрів пішки під обстрілами: чоловік разом зі своїм псом вийшов з Вовчанська
Понад усе чоловік переживав, аби його не розлучили разом з його псом
фото: Evgen Nazarenko/Facebook

За словами чоловіка, у Вовчанську зараз пекло 

Чоловік вийшов разом зі своїм собакою Рексом з Вовчанська Харківської області, пройшовши 15 кілометрів пішки. Про це повідомив пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко на своїй сторінці у Facebook.

«Чоловік разом з собакою пішки вийшли з Вовчанська. Йшли 15 кілометрів до іншого села під обстрілами», – написав Євген Назаренко.

Мешканець Вовчанська також розповів, що у місті зараз пекло – трупи цивільних громадян лежать на вулицях.

За словами Назаренка, понад усе чоловік переживав, аби його не розлучили разом з його псом.

15 кілометрів пішки під обстрілами: чоловік разом зі своїм псом вийшов з Вовчанська фото 1
Євген Назаренко/Facebook

«Більше за все зараз переживає, щоб його не розлучили із псом Рексом. Спойлер: не розлучили», – додав пресофіцер 68-ї бригади.

Нагадаємо, на півночі Харківської області ситуація стабілізована. Тривають бої у самому Вовчанську – протистояння йде ледь не за кожну вулицю. Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, російські окупанти поставили собі пріоритетну мету захопити Вовчанськ на Харківщині. Так ворог прагне отримати тактичну перевагу для подальшого наступу в регіоні.

До слова, російські загарбники майже повністю зруйнували Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

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Теги: окупанти Харківщина чоловік ворог

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