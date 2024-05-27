DeepState: Росія просунулася на Донеччині та окупувала Нетайлове

Окупанти просунулися поблизу Часового Яру

Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині та окупували Нетайлове. Про це повідомили аналітики DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове.

Нагадаємо, вдень 26 травня Міноборони Росії заявило про захоплення села Берестове Харківської області. Аналітики українського проєкту DeepState це спростовують.

Незважаючи на заяви російського міністерства оборони, зіткнення в селі тривають. За даними аналітиків, противник має частковий успіх, але зайняти село повністю йому не вдалося.

Раніше повідомлялося, що росіяни окупували село Уманське Покровського району Донецької області.

Як повідомлялося, поблизу Часового Яру в Донецькій області тривають запеклі бої. Російські загарбники просунулись поблизу міста. Про це повідомили аналітики DeepState. Опублікована карта проєкту свідчить, що ворог наближається до межі Часового Яру.

До слова, Збройним силам України вдалося зупинити поступ ворожих військ на Харківщині та навіть провести подекуди успішні контрнаступальні дії. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів комбриг 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, Герой України, полковник Павло Федосенко.