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ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла на 12 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла на 12 червня
Графіки відключення в Києві та низці областей діятимуть з 15:00 до 23:00
фото: glavcom.ua

ДТЕК застосовуватиме графіки відключення світла у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях

Завтра, 12 травня, за вказівкою «Укренерго» графіки відключення світла діятимуть у низці областей. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зокрема, графіки відключення будуть застосовуватись у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях з 15:00 до 23:00.

Графіки відключень світла на 12 червня
Графіки відключень світла на 12 червня
фото: Telegram/ДТЕК

Нагадаємо, ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому. З 24 червня з доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. Про це в ефірі «Київ24» розповів радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

До слова, раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

Як повідомлялося, для України надзвичайно важливим питанням є відновлення всіх енергетичних обʼєктів до зими цього року.

До слова, НЕК «Укренерго» залучило €30,4 млн від уряду Німеччини для підвищення надійності роботи української енергетичної інфраструктури.

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Теги: Київ енергетика Донеччина електроенергія Одещина ДТЕК Дніпропетровщина відключення

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