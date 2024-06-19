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Зеленський анонсував запуск робочої групи із захисту енергетики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський анонсував запуск робочої групи із захисту енергетики
Глава держави повідомив, що його команда працює над тим, щоб було ще більше долучень до комюніке саміту миру
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Ми маємо повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах і подолати російське ставлення до енергії, до енергоресурсів як до зброї»

У рамках формули миру Україна планує запустити групу з енергетики, яка є необхідною для повернення реальної безпеки в цій сфері. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що його команда працює над тим, щоб було ще більше долучень до комюніке саміту миру, а також для отримання максимально активної роботи груп за пунктами формули миру.

«І серед перших таких груп плануємо запустити групу з енергетики – ми маємо повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах і подолати російське ставлення до енергії, до енергоресурсів як до зброї», – сказав президент.

За його словами, це стосується також і захисту від російського енерготерору, адже світ у цьому питанні може допомогти. Уже на липень готуються перші кроки саме в цьому напрямку.

Нагадаємо, також Зеленський повідомив, що сьогодні відбулася нарада з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою. За його словами, вже зараз йде підготовка рішень, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень.

Зазначимо, що президент Зеленський у 2022 році представив план закінчення війни, який складається з 10 пунктів і назвав його формулою світу. Більшість країн Заходу підтримали цю ідею.

Читайте також: Формула миру Зеленського. Чи є в України план перемоги? 
Теги: Володимир Зеленський енергетика

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