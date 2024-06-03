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Окупанти знищили понад 9 ГВт української генерації – посол

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти знищили понад 9 ГВт української генерації – посол
Росія обстрілює обʼєкти енергетики України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У середині квітня прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що через російські ракетні обстріли Україна втратила понад 8 ГВт енергогенерації

Враховуючи ракетні атаки, які окупанти здійснили дві ночі тому, Російська Федерація знищила 9,2 ГВт української генерації. Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

«Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Раніше внаслідок російської атаки по Києву знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі.

До слова, російські окупанти пошкодили або зруйнували усі теплові електростанції України. Натомість частка ГЕС у виробництві енергії знизилася до 5%.

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Теги: електроенергія енергетика війна окупанти

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