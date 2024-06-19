Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі України

Внаслідок нічного ворожого удару на Львівщині пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання

У ніч проти 19 червня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе

Вночі, 19 червня, ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні України. Є пошкоджене обладнання. Про це повідомляє Міненерго.

Зокрема, у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання.

Також знеструмлено 285 точок обліку. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21 ударним БпЛА типу Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – Крим. Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

До слова, у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. РФ атакувала Львівщину «Шахедами». Унаслідок ворожої атаки «Шахедами» у Малехові Львівської громади пошкоджено декілька будівель. Крім того, на Львівщині постраждав чоловік, зокрема він отримав різані рани.

Зокрема, Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю «Київ 24».

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.