Новий напрям російського удару

ЗСУ чудово знають про наміри ворога

З того, що видно по концентрації орківських військ російський генштаб знову відвідала фантастична ідея вийти в тил всьому угрупуванню наших військ на Донбасі. Безуспішні спроби прорватися під Бахмутом та Вугледаром змушують штабних дебілів вигадувати нові ідеї театрів бойових дій.

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Всупереч очікуванням – новий напрям удару готують не на Київ, а під Запоріжжям. Логіка прорватись під Запоріжжям і спробувати вийти в тил нашим військам на Донбасі. На перший погляд це фантастика, але 2022 рік показав, що російських генштаб сповнений прихильників цього жанру. З цією ціллю вони вже два місяці натаскують купу техніки в район Мелітополя і перекидають чмобіків. Найближчим часом все це стадо почне рухатись, і удари по Запоріжжю вже працюють як підготовка до втілення таких намірів.

ЗСУ чудово знають про ці наміри, і успішні удари по Токмаку та іншим цікавим місцям мають на меті не дати окупантам сконцентруватись для цього удару. Втім, якщо російські генерали-дебіли таки спробують цей фантастичний сценарій, то вони розтягнуть війська і фронт на стільки, що його обвал може закінчитись нашим швидким виходом до Криму.