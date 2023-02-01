1739 прильотів, або як росіяни «мстяться» Херсону після його деокупації

З 20 листопада від російських ударів загинуло 74 мешканця міста

Російська армія активно атакує з повітря місто Херсон після того, як у листопаді минулого року воно було звільнено від окупантів. Про це повідомляє Херсонська міська рада у своєму телеграм-каналі.

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«Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську МТГ… Загалом з 20 листопада 2022 року зафіксовано 1739 прильотів», – йдеться у повідомлені.

За даними міськради, за цей час від російських ударів загинуло 74 особи (в тому числі 1 дитина), постраждало – 207 мешканців (з них 5 дітей).

Нагадаємо, Збройні сили України зайшли в Херсон 11 листопада 2022 року.

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Відтоді ворог не припиняє обстрілювати місто та всю Херсонщину. Лише за вівторок, 31 січня, обстрілів з РЗСВ, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Берислав, Одрадокам’янка, Токарівка, Львове, Іванівка, Антонівка, Херсон, Первомайське, Берегове та Велетенське. Протягом доби поранених та загиблих немає.

Не припиняються обстріли в населених пунктах Голопристанської громади. Так, від вибухів постраждав цивільний об'єкт в м. Гола Пристань. Без постраждалих. Окупанти продовжують мародерити в будинках, господарі яких виїхали.

За наявною інформацією, в місцевих школах населених пунктів Каховського району російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою. Зі звільненої Херсонщини евакуйовано 84 особи, з них 18 – діти.