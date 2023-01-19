Чи готує РФ новий наступ на Україну: висновок Пентагона

Американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на новий наступ

Пентагон наразі не бачить ознак підготовки нового наступу РФ на Україну. Таку заяву зробив речник Об’єднаного комітету начальників штабів США Дейв Батлер в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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Як зауважує Батлер, американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на передовій, хоча вони й розосередилися від Харкова до Херсона.

«І ми не бачимо появи нових наступальних угруповань. Однак водночас вони розпочинали наступ і раніше. Тож, мені важко здогадуватися, яким зараз буде поле бою. Втім, зараз особисто я не бачу, щоб насувався великий російський наступ. Але будемо й надалі спостерігати», – підкреслив речник Об’єднаного комітету.

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На його думку, свою роль на фронті можуть відіграти бойовики із ПВК «Вагнер», проте, як зауважив Батлер, наразі не вбачається, що це угруповання має для цього можливості.

«Ми бачили, як група «Вагнера» використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх на фронт. Те, що ми б назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей були вбиті. А потім регулярні сили «Вагнера» приходять і шукають вразливі місця в українських лініях. Але сил «Вагнера» недостатньо, щоб рухатися полем бою», – додав Батлер.

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.